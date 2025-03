Maior aeroporto europeu, em Londres, retoma plena operação

Heathrow está "aberto e totalmente operacional", e os voos foram retomados um dia depois que incêndio em estação de energia causou o fechamento do terminal, um dos mais movimentados do mundo.O aeroporto londrino de Heathrow está "aberto e totalmente operacional", e os voos foram retomados neste sábado (22/03) um dia depois que um incêndio em uma estação de energia próxima ter causado o fechamento do maior aeroporto da Europa, causando caos global nas viagens aéreas. O fechamento de Heathrow, com voos programados para 80 países em todo o mundo, causou uma cadeia de interrupções no tráfego aéreo global, porque vários voos tiveram que ser cancelados ou desviados. Heathrow, um dos aeroportos mais movimentados do mundo, teve que fechar durante a maior parte da sexta-feira devido a um corte de energia causado por um incêndio noturno na estação transformadora de eletricidade Hayes, no oeste de Londres, que abastece a área. Os primeiros voos do dia começaram a aterrissar novamente no início da manhã no aeródromo do oeste de Londres, embora pelo menos nove serviços que estavam programados para aterrissar tenham sido cancelados nesta manhã. Cerca de 1.300 voos afetados O fechamento total na sexta-feira devido a um incêndio na subestação de Hayes, que fornece energia, paralisou o tráfego aéreo global, com cerca de 200 mil passageiros e cerca de 1.300 voos afetados, e deixou várias perguntas a serem respondidas. Atrasos e cancelamentos são esperados neste sábado, antes que o serviço volte ao normal. "Podemos confirmar que Heathrow está aberto e totalmente operacional hoje. As equipes do aeroporto continuam a fazer tudo o que podem para apoiar os passageiros afetados pelo corte de energia de ontem em uma subestação elétrica fora do aeródromo", informou um porta-voz neste sábado em um comunicado no X. O aeroporto tem centenas de funcionários extras de plantão em todos os seus terminais e adicionou voos à sua programação de sábado para facilitar as coisas para os 10 mil passageiros extras que estarão viajando por Heathrow, disse ele. Os viajantes com voos pendentes também são aconselhados a "verificar com suas companhias aéreas as informações mais recentes sobre seus voos". Heathrow também "pediu desculpas pelos transtornos” e agradeceu aos viajantes por sua paciência "enquanto as operações voltam ao normal”. Embora Heathrow devesse permanecer fechado até a meia-noite de sexta-feira, o centro finalmente anunciou, após as 16h (horário local), que havia recuperado a energia e que iniciaria uma retomada limitada dos voos. British Airways entre as mais afetadas Entre as companhias aéreas mais afetadas pelo fechamento do aeroporto estava a British Airways, que operava mais da metade das rotas canceladas – cerca de 670 – e conseguiu restaurar o serviço de oito voos de longa distância a partir da tarde de sexta-feira. A companhia espera que "85%" de seus voos programados possam ser realizados neste sábado. Normalmente, a British Airways tem cerca de 600 voos partindo e chegando ao aeroporto aos sábados. A estação de eletricidade próxima a Heathrow confirmou na sexta-feira que a origem do incêndio parecia ser "não suspeita", o que descartaria a possibilidade de sabotagem. A unidade de contraterrorismo da Polícia Metropolitana de Londres (Met) assumiu a liderança na investigação do incêndio, e seus inquéritos agora têm como alvo os equipamentos de distribuição elétrica. O vice-comissário da Brigada de Incêndio de Londres (LFB), Jonathan Smith, disse: "O incêndio envolveu um transformador com 25 mil litros de óleo refrigerante totalmente operacional. Isso criou um risco significativo devido ao fato de que o equipamento de alta tensão ainda estava ativo e à natureza de um incêndio alimentado por óleo". md (EFE, AFP)