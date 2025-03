China assegura que vai seguir pelo caminho 'correto' da globalização econômica

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, assegurou, neste domingo (23), que seu país seguirá comprometido com "a direção correta da globalização econômica" frente à crescente "fragmentação" da economia mundial, à medida que se intensifica uma nova guerra comercial com os Estados Unidos.

"Como um grande país responsável, a China se manterá firme do lado certo da História (...)" e agirá de forma justa, disse o primeiro-ministro Li em uma reunião com executivos de empresas multinacionais em Pequim.

O Fórum para o Desenvolvimento da China acolhe líderes empresariais desse país e do restante do mundo, entre eles o diretor-executivo da Apple, Tim Cook.

"As duas partes devem escolher o diálogo ao invés do confronto, a cooperação benéfica para todos ao invés da concorrência de soma zero", disse Li.

Daines se reuniu na véspera com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, encarregado de assuntos econômicos.

"A China se opõe firmemente à politização, à militarização e à instrumentalização de assuntos econômicos e comerciais. Está disposta a estabelecer um diálogo franco com os Estados Unidos com base no respeito mútuo, na igualdade e no benefício mútuo", disse He ao senador americano, segundo a agência oficial de notícias chinesa Xinhua.

- Tarifas em série -

Trump insistiu em que as novas tarifas alfandegárias cobradas da China se devem ao fracasso de Pequim em deter o envio de produtos químicos que alimentam a crise de drogas nos Estados Unidos.