Bélgica vence Ucrânia (3-0) e se mantém na elite da Liga das Nações

Três dias depois do desastre em Múrcia, Garcia, que substituiu Domenico Tedesco no comando da Bélgica, fez seis alterações no time titular.

De volta à seleção nacional depois de quase dois anos afastado por lesão e problemas com Tedesco, Thibaut Courtois não jogou devido a um cansaço muscular e deu lugar a Matz Sels no gol, enquanto Jeremy Doku e Hans Vanaken começaram no apoio direto a Romelu Lukaku no ataque.

Em casa, os belgas partiram logo cedo na direção do gol defendido pelo reserva de Courtois no Real Madrid, Andriy Lunin.

Mas os gols só vieram nos últimos 20 minutos. O herói da noite foi Lukaku, que com a sua dobradinha chegou aos 88 gols com a camisa da seleção belga.