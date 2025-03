Protestos na Turquia transcendem prisão de prefeito

Protestos se espalham pela Turquia e transcendem a prisão do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, principal adversário do presidente Recep Erdogan, que os manifestantes desafiam nas ruas, apontam especialistas. Mais de 340 pessoas foram detidas nas manifestações de ontem em Istambul e em outras oito cidades, segundo o ministro do Interior, Ali Yerlikaya. "Aqueles que buscam o caos e a provocação não serão tolerados", publicou no X.

"Há muita indignação. As pessoas vão espontaneamente para a rua. Alguns jovens se politizam pela primeira vez", disse Yuksel Taskin, deputado do social-democrata Partido Republicano do Povo (CHP), principal partido opositor, ao qual Imamoglu pertence.

O prefeito de Istambul, que seria nomeado oficialmente amanhã candidato do partido para as eleições presidenciais de 2028, e uma centena de colaboradores, deputados e membros do CHP foram detidos em operação realizada na última quarta-feira. Imamoglu é acusado de "corrupção" e de "apoio a uma organização terrorista" por supostos vínculos com o ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), segundo o ministro da Justiça, Yilmaz Tunç. "As acusações imorais e sem fundamento feitas contra mim, que vão de relatórios inventados até o próprio calendário das investigações, foram orquestradas para destruir a minha reputação e credibilidade", afirmou o prefeito à polícia, que o interrogou por cinco horas.

Desde a prisão de Imamoglu, manifestações se sucedem em todo o país. Segundo um balanço da AFP, houve protestos em dois terços das 81 províncias turcas, incluindo os redutos do AKP, partido governista. Muitas vezes lideradas por jovens estudantes, as manifestações reúnem pessoas de diferentes vertentes políticas, apesar das proibições e da presença policial. A onda de protestos é inédita desde as grandes manifestações que sacudiram o país em 2013. "O sentimento de estar preso econômica, social, política e até culturalmente já era generalizado", observou o jornalista e autor de livros sobre a sociedade turca Kemal Can. A prisão de Imamoglu provocou "uma forte reação, principalmente entre os jovens, preocupados com o futuro, em um país onde as liberdades estão cada vez mais restritas. É uma reação que vai além de Imamoglu." - Caráter não partidário -