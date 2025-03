Pequim, Seul e Tóquio concordam em reforçar cooperação frente a desafios internacionais

Os chefes da diplomacia de Japão, China e Coreia do Sul acordaram, em Tóquio, reforçar sua cooperação em meio às tensões com os Estados Unidos pelas novas tarifas alfandegárias impostas pelo governo de Donald Trump e preocupações com os testes armamentísticos da Coreia do Norte. "Tivemos uma franca troca de pontos de vista sobre a cooperação trilateral e sobre assuntos regionais de caráter internacional de uma perspectiva ampla e confirmamos que promovemos uma cooperação orientada ao futuro", disse a jornalistas, após a reunião, o ministro japonês de Assuntos Exteriores, Takeshi Iwaya.

O encontro trilateral, o décimo primeiro do tipo, ocorre enquanto a Ásia oriental se vê particularmente afetada pela ofensiva tarifária lançada pelo presidente americano, Donald Trump. "Mais do que nunca, é preciso redobrar os esforços para superar as divisões e os confrontos pela via do diálogo e da cooperação", acrescentou Iwaya. Sua contraparte chinesa, Wang Yi disse, por sua vez, que este ano marca o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e considerou que é "refletindo sinceramente na história que podemos construir um futuro melhor".

- "Resistir aos riscos" - Reforçar a cooperação permitirá "resistirmos juntos aos riscos" e promover a "compreensão mútua" entre os povos, acrescentou o ministro chinês das Relações Exteriores. "A cooperação entre os três países pode enviar ao mundo uma mensagem de esperança para o futuro", declarou seu contraparte sul-coreano, Cho Tae-yul, ao acrescentar que espera "discussões abertas e francas (...) sobre o tema nuclear norte-coreano".

Cho também se referiu à Coreia do Norte, ao afirmar que "a manutenção da paz e a estabilidade na península coreana são um interesse compartilhado e uma responsabilidade dos três países". "Além disso, expressei que a cooperação ilegal militar entre a Rússia e a Coreia do Norte deve parar de imediato", acrescentou. Em termos gerais, Seul e Tóquio adotam uma posição mais firme em relação a Pyongyang do que Pequim, que segue sendo um de seus principais aliados e apoiadores financeiros.

Os chefes de Estado dos três países se reuniram em maio de 2024, em Seul, para a primeira cúpula trilateral em cinco anos, na qual acordaram aprofundar seus laços comerciais e reafirmaram seu objetivo de desnuclearização na península coreana, ao se referir às armas nucleares desenvolvidas pela Coreia do Norte. - Tarifas alfandegárias - As tarifas adotadas pelos Estados Unidos afetaram a China e, em menor medida, a Coreia do Sul e o Japão, mas nenhum dos ministros abordou o assunto diretamente em suas declarações à imprensa.