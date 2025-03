João Fonseca vence Humbert e avança à 3ª rodada do Masters 1000 de Miami

O tenista carioca de 18 anos precisou de apenas 71 minutos para vencer Humbert, número 20 do ranking da ATP, com parciais de 6-4 e 6-3.

O brasileiro João Fonseca, a nova grande promessa do tênis masculino, derrotou neste sábado (22) o francês Ugo Humbert e avançou para a terceira rodada em Miami, sua primeira em um torneio Masters 1000.

"Hoje comecei bem o jogo porque ele estava mais nervoso. A pressão estava do lado dele, simplesmente relaxei. Foi muito bom hoje", disse Fonseca após agradecer pelo grande apoio que teve da torcida brasileira.

Fonseca impressionou no saque, não concedendo break points e conquistando 94% dos pontos no primeiro serviço, e também mostrou a força de seu forehand que tem tudo para ser dominante no futuro.

O brasileiro jogará pela primeira vez uma terceira rodada de um Masters 1000 contra o australiano Alex de Miñaur, número 11 do ranking mundial ou o chinês Bu Yunchaokete.

Nas duas participações anteriores neste nível, o brasileiro perdeu na segunda rodada de Indian Wells para Jack Draper, que mais tarde se sagraria campeão, e em 2024, em Madri, para outro britânico, Cameron Norrie.