Aeroporto de Heathrow, em Londres, está 'plenamente operacional' após incêndio

Heathrow, um dos aeroportos mais transitados do mundo, teve que fechar a maior parte de suas instalações na sexta-feira, devido a uma interrupção no serviço de eletricidade, provocada por um incêndio durante a noite na subestação elétrica de Hayes, a oeste de Londres, que abastece a área.

O aeroporto de Heathrow, em Londres, está "plenamente operacional", declarou um porta-voz neste sábado (22), um dia depois de um incêndio em uma central elétrica obrigar o fechamento do maior aeroporto da Europa e provocar o caos no transporte aéreo mundial.

O fechamento de Heathrow, com voos regulares para 80 países do mundo, provocou uma série de perturbações no tráfego aéreo global, pois muitos voos tiveram que ser cancelados ou desviados.