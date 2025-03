Passageiros desesperados buscam voos alternativos após fechamento do maior aeroporto da Europa

No aeroporto de Gatwick, ao sul de Londres, a voz de Talia Fokaides, de 42 anos, tremia de emoção ao explicar que teria que sair de Londres com destino a Atenas pela manhã, para ficar com a mãe, que seria submetida a uma cirurgia cardíaca aberta.

Quando descobriu que Heathrow estava fechado, correu para Gatwick, o segundo aeroporto mais movimentado do Reino Unido, e encontrou um voo com destino a Atenas, para 12h no horário local (09h no horário de Brasília).

"Não me importo com o dinheiro, só preciso pegar um voo e estar em casa no final do dia", disse Fokaides à AFP.

"Não nos deram nenhuma informação, nos deixaram sozinhos. Não entendo como isso é possível", complementou.