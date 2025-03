Sabalenka e Gauff avançam em Miami; Rybakina é eliminada

A número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, e a americana Coco Gauff passaram sem dificuldades pela estreia no WTA de Miami nesta quinta-feira (20), dia em que a vice-campeã das duas últimas edições, a cazaque Elena Ribakyna, se despediu do torneio.

As candidatas ao título entraram em quadra no Hard Rock Stadium e Sabalenka fez valer seu favoritismo batendo a búlgara Viktoriya Tomova por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-0, em apenas 58 minutos.