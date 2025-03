Rebeldes do grupo M23 tomam controle de localidade crucial para mineração no leste da RD Congo

Os rebeldes do M23, um grupo insurgente apoiado por Ruanda, tomaram a localidade de Walikale, uma posição chave no leste da República Democrática do Congo (RDC), que tem importantes reservas minerais, informaram nesta quinta-feira várias fontes.

O novo avanço dos insurgentes acontece após uma reunião, nesta semana, entre o presidente congolês Félix Tshisekedi e seu homólogo ruandês Paul Kagame no Catar. Os dois expressarem apoio a um cessar-fogo.