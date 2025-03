Kirsty Coventry faz história e se torna primeira mulher a presidir o COI

O próprio Bach foi quem anunciou o nome de sua sucessora ao término de uma votação que foi muito mais rápida do que o previsto. Com sete candidatos na disputa, o número mais alto em 130 anos de história do COI, e sem um favorito claro, Coventry conseguiu a maioria absoluta de votos já no primeiro turno.

"Esta não é só uma grande honra, mas também um lembrete para cada um de vocês de que eu vou liderar esta organização com muito orgulho, com nossos valores, e espero, com muita confiança, que todos vocês se sintam orgulhosos da decisão que tomaram", acrescentou a nova presidente aos membros do COI.

Ela obteve 49 votos, enquanto Samaranch ficou com 28 e Coe, o candidato mais antissistema e que, segundo os especialistas, Bach não queria como seu sucessor em hipótese alguma, conseguiu apenas oito, em uma votação realizada a portas fechadas e com os 106 membros com direito a voto tendo que deixar todos os seus dispositivos eletrônicos na entrada para evitar vazamentos.

Coventry, que era vista por muitos como a favorita de Bach para sua sucessão, superou no primeiro turno outros seis candidatos, entre eles o presidente da World Athletics, Sebastian Coe, e o espanhol Juan Antonio Samarach Salisach Jr., filho do ex-presidente do COI de 1980 a 2001, Juan Antonio Samaranch.

Vinte e quatro anos depois que a americana Anita DeFrantz apresentou a primeira candidatura de uma mulher à presidência do COI, perdendo a votação para o belga Jacques Rogge, Coventry é um símbolo das mudanças no movimento olímpico.

Sua eleição retrata a crescente participação feminina na instituição, que já conta com 43 mulheres (cerca de 40%) entre seus membros, quase o dobro do número de 2012.

Seu programa, mais detalhado que o de outros candidatos, ainda precisa ser definido, mas Coventry terá que abordar assuntos delicados, como a reintegração de atletas russos e bielorrussos, excluídos após a invasão da Rússia à Ucrânia.

"Esperamos que nossos atletas possam continuar participando das competições internacionais", declarou nesta quinta-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. E falta menos de um ano para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.

Coventry também terá que melhorar as relações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com os Jogos de Los Angeles-2028 e Salt Lake City-2034 pela frente, num momento em que o país está em "guerra" com a Agência Mundial Antidoping (Wada), que o COI banca metade do orçamento.

O modelo econômico do COI e o impacto climático dos Jogos são outras questões existenciais para a organização, sem esquecer que será preciso esclarecer as regras de participação para as mulheres transgênero nas competições femininas, enquanto o governo Trump tenta impedir este coletivo de competir com outras mulheres.

- Boxe nos Jogos de 2028 -

A longo prazo, Coventry pode fazer história se os Jogos de 2036 forem realizados pela primeira vez no continente africano, com a África do Sul como candidata, ou na Índia, um país que tem grande apelo para o COI em sua busca por novos mercados.

Horas antes da eleição presidencial, os membros do COI confirmaram por unanimidade o boxe no programa olímpico dos Jogos de Los Angeles-2028.

A presença do boxe, herdeiro do pancrácio da Grécia antiga e que está no programa olímpico desde os primeiros Jogos da era moderna em Atenas-1896, era uma incógnita devido ao prolongado conflito do COI com a Associação Internacional de Boxe (IBA), que não era reconhecida como a entidade do boxe olímpico desde 2019 por seus problemas de governança e sua dependência financeira da Gazprom, a gigante energética russa.

A organização do torneio olímpico de boxe, assumida diretamente pelo COI nos Jogos de Tóquio-2020 e Paris-2024, ficará a cargo da World Boxing, criada em 2023 e reconhecida pelo movimento olímpico.

