Holanda e Espanha empatam na ida das quartas da Liga das Nações

Com um gol nos acréscimos de Mikel Merino (90'+3), a atual campeã Espanha arrancou um valioso empate com a Holanda em 2 a 2 nesta quinta-feira (20), em Roterdã, no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Uefa.

Merino marcou quando tudo levava a crer que os holandeses venceriam o confronto graças aos gols de Cody Gakpo (28') e Tijjani Reijnders (46'), que viraram o placar depois Nico Williams (9') fez o primeiro para os espanhóis.