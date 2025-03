Eddie Jordan, ex-proprietário de escuderia Fórmula 1, morre aos 76 anos

"Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Eddie Jordan, ex-proprietário de uma equipe de F1, consultor de televisão e empresário", escreveu a família em um comunicado.

Eddie Jordan, ex-proprietário de uma equipe de Fórmula 1 que deu ao alemão Michael Schumacher sua primeira oportunidade na principal categoria do automobilismo, morreu aos 76 anos, vítima de câncer de próstata, anunciou sua família nesta quinta-feira (20).

O irlandês, que passava por um tratamento na África do Sul, "faleceu com a família ao seu lado na Cidade do Cabo, na madrugada de 20 de março de 2025", acrescentou a nota.