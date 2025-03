UE apresenta seu ambicioso plano de defesa

A União Europeia apresentou nesta quarta-feira (19) um plano para ajudar os países do bloco com investimentos substanciais para fortalecer suas capacidades de defesa, em um "momento crucial" para a segurança da região.

Em seu Livro Branco, a UE instou os países do bloco a iniciarem o processo já em abril.

O plano inclui a possibilidade de flexibilizar as rígidas regras orçamentárias da UE para que os países possam gastar acima do permitido.

A Comissão Europeia, braço executivo da UE, estima que o plano pode mobilizar até 800 bilhões de euros (4,97 trilhões de reais), possivelmente já no mês que vem.

O plano também sugere que uma iniciativa para fornecer aos Estados-membros até 150 bilhões de euros (931 bilhões de reais) em empréstimos garantidos pelo orçamento central da UE deve ser aprovada "com urgência".

No entanto, o documento não recomendou um programa de empréstimos conjuntos mais amplo, apesar de vários países dizerem que o bloco precisa do mesmo aporte que projetou para enfrentar a pandemia do coronavírus.

"No momento" a ideia não está na proposta, disse Kallas. "No entanto, é uma ideia completamente descartada? Acho que não", acrescentou.