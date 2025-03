Presidente do Equador espera apoio de militares dos EUA, Brasil e Europa

No poder desde novembro de 2023, o presidente anunciou na semana passada uma aliança com o fundador da polêmica empresa Blackwater, Erik Prince, para combater o crime.

O narcotráfico alimenta uma violência sem precedentes no Equador, que fechou 2024 com uma taxa de 38 homicídios por cada 100 mil habitantes.

O chefe de Estado também apontou que gostaria que o presidente americano, Donald Trump, reconhecesse como terroristas as gangues criminosas equatorianas, tal como fez com oito cartéis do México, Venezuela e El Salvador, alguns dos quais operam no Equador.

"São grupos narcoterroristas internacionais que operam em vários países. Fico feliz se ele classificar Los Lobos, Los Choneros, Tiguerones como grupos terroristas, porque é isso que eles são", afirmou.