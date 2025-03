Prefeito de Istambul, principal opositor do presidente Erdogan, é detido sob acusação de 'corrupção'

O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, principal opositor do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, foi detido nesta quarta-feira (19), assim como dezenas de colaboradores e deputados e integrantes de seu partido, que denuncia um "golpe de Estado" contra a oposição.

O prefeito, que no próximo domingo seria proclamado candidato de seu partido nas próximas eleições presidenciais, previstas para 2028, foi levado para um centro policial, segundo pessoas próximas.

- Antes do amanhecer -

A detenção provocou uma forte desvalorização da lira turca em relação ao dólar e o fechamento temporário da Bolsa de Istambul devido a uma queda de 6,87% do índice de referência.

A agência Anadolu também menciona acusações de "terrorismo" e de "ajuda ao PKK", o ilegal Partido dos Trabalhadores do Curdistão, contra o prefeito e outros seis suspeitos.

Segundo um comunicado do gabinete da Procuradoria Istambul, Imamoglu é acusado de corrupção e extorsão, além de ser apontado como o líder de uma "organização criminosa com fins lucrativos".

"Os policiais chegaram logo depois da 'zahora' (a refeição antes do amanhecer durante o Ramadã). Ekrem começou a se preparar (...) Saíram de casa por volta das 7h30", declarou a esposa do prefeito, Dilek Imamoglu, ao canal de televisão privado NTV.

"Estamos em uma ditadura", disse um lojista que se identificou apenas com o primeiro nome, Kuzey.

A emblemática praça Taksim, no centro de Istambul, local tradicional de manifestações, está completamente fechada.

O governador de Istambul proibiu comícios e manifestações até domingo, mas muitos apoiadores do prefeito, que tinha um evento programado para esta quarta-feira, seguiram para a sede da prefeitura, cercada por barricadas.

"Esse cara e seu grupo sujo nos odeiam. Quando precisam lidar com alguém forte, fazem algo ilegal", acrescentou, em referência a Erdogan.

Özgur Özel, presidente do Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), a legenda de Imamoglu, denunciou "um golpe de força para obstruir a vontade do povo" e "contra o próximo presidente" da Turquia.

- Assédio judicial -