'Pesadelo americano': a angústia pelos venezuelanos deportados por Trump a El Salvador

Um vídeo de Mervin Yamarte, com a cabeça raspada e o olhar baixo, alertou sua família sobre sua deportação dos Estados Unidos e prisão em El Salvador. Ele é acusado de pertencer ao Tren de Aragua, uma gangue criminosa de seu país, a Venezuela. Mervin, 29 anos, e três amigos com quem cruzou a perigosa selva de Darien, entre a Colômbia e o Panamá, a caminho dos Estados Unidos, foram presos em sua casa em Dallas, Texas. Três dias depois, estavam no presídio de segurança máxima de El Salvador, o Cecot: Centro de Confinamento do Terrorismo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a transferência de Mervin, seus amigos e outros 234 venezuelanos, alegando que pertencem ao Tren de Aragua, que ele declarou como organização terrorista.

O governo venezuelano, rival político, denuncia uma campanha de criminalização contra migrantes. Mervin e seus amigos cresceram em Los Pescadores, bairro de ruas empoeiradas e casas modestas em Maracaibo (estado de Zulia, oeste), a antiga capital do petróleo venezuelano, de onde partiram em setembro de 2023 em busca do "sonho americano". Os quatro assinaram uma ordem de deportação para a Venezuela, segundo seus familiares, que esperavam que eles retornassem ao país caribenho neste fim de semana.

"Meu filho queria voltar porque ele disse que não era o sonho americano, era o pesadelo americano", disse sua mãe, Mercedes Yamarte. Seus quatro filhos emigraram, três para os Estados Unidos e uma para o México. Quase oito milhões de venezuelanos fugiram do país na última década, motivados pela crise, segundo a ONU. - "Um grito de socorro" -

O primeiro a identificar Mervin em um noticiário de televisão foi um irmão que mora nos Estados Unidos. Foi de "cotizas", conta, referindo-se ao termo usado na região venezuelana para se referir a chinelos, e ligou para a família. Ele enviou um vídeo em que "Mervin aparece com um olhar assustador", conta Mercedes entre soluços. Esse olhar "foi a maior dor da minha vida, porque é como um grito de socorro do meu filho", diz a mulher, que trabalha com autoridades venezuelanas para repatriar a filha do México.

Seus outros dois filhos nos Estados Unidos querem retornar, ela diz, mas temem sofrer o mesmo destino de Mervin. Enquanto isso, ela se apega à última fotografia que Mervin lhe enviou, com a expressão relaxada, antes de aparecer nas imagens de migrantes algemados, cabeças raspadas e torsos curvados, divulgadas pelo presidente salvadorenho, Nayib Bukele. "Só queremos justiça, são pessoas boas. Liberdade para Andy, Mervin, Ringo e Edwuin", diz um cartaz com fotos dos quatro que eles criaram para pedir ajuda nos veículos de comunicação locais.