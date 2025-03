Negociações sobre cessar-fogo na Ucrânia começarão no domingo na Arábia Saudita

As conversas sobre um cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia vão continuar no domingo na cidade de Jidá, na Arábia Saudita, informou o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, nesta terça-feira (18).

Em entrevista ao canal Fox News, horas depois de uma longa conversa telefônica entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin, Witkoff disse que as conversas sobre um acordo de cessar-fogo "vão começar no domingo [23] em Jidá."