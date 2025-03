Liga das Nações estreia suas quartas de final com clássicos europeus

A edição 2025 da Liga das Nações apresenta a sua grande novidade, as quartas de final, ida e volta na quinta e no domingo, com quatro duelos com sabor de clássicos europeus, entre elas a atual campeã Espanha contra a Holanda num ‘remake’ da final da Copa do Mundo de 2010. O torneio disputado na África do Sul foi vencido por 'La Roja', no auge de uma era de ouro que incluiu dois títulos da Eurocopa (2008 e 2012).

Além de Espanha-Holanda, as quartas de final da Liga das Nações incluem o confronto entre tetracampeãs Alemanha-Itália, um duelo França-Croácia, final da Copa do Mundo de 2018, além da seleção de Portugal, do incansável Cristiano Ronaldo, contra a Dinamarca. Todas as partidas começarão às 16h45 (horário de Brasília). A primeira pausa internacional de 2025 inclui também na Europa os duelos de promoção entre as diferentes divisões da Liga das Nações, assim como os primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

- Quinta de Lamine - A Espanha, impulsionada pelo seu fenômeno Lamine Yamal, de 17 anos, quer mais. A um ano da Copa do Mundo, a seleção que domina o continente luta pelo terceiro título consecutivo. Vai disputar o jogo de ida em Roterdã e fechará o confronto em Valência. Além de Yamal, a 'coluna vertebral' da Roja continua sendo o Barça, numa lista que inclui Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo e Ferran Torres, além de Iñigo Martínez e Marc Casadó, os dois últimos ausentes por problemas físicos.

De la Fuente falou sobre Pedri, um dos principais jogadores do Barça: "Ele está num momento de maturidade e rendimento como não teve até agora. É muito importante porque nos dá muita versatilidade. Vemos ele em posições mais avançadas, no seu clube. Ele está jogando um pouco mais atrás e também faz isso muito bem". - Duelo entre possíveis anfitriões - Alemanha e Itália duelam com o incentivo de que o vencedor, além de disputar o 'Final Four', será anfitrião das semifinais e da final.

A Alemanha visita a Itália, em eterna reconstrução depois de ficar de fora das duas últimas Copas do Mundo, em San Siro, nesta quinta-feira. Três dias depois, a partida de volta acontecerá no emblemático Westfalenstadion, em Dortmund. As semifinais da Liga das Nações estão marcadas para 4 e 5 de junho. A final para o dia 8. - Deschamps começa a se despedir -