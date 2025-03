Hamas segue aberto às negociações apesar dos bombardeios israelenses contra Gaza

Equipe da AFP em Gaza, com Adel ZAANOUN no Cairo e Cyril JULIEN em Jerusalém

Israel efetuou na madrugada de terça-feira intensos bombardeios que deixaram 413 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do governo de Hamas. Estes foram os ataques mais violentos desde que a trégua entrou em vigor em 19 de janeiro.

O movimento palestino Hamas afirmou nesta quarta-feira que continua aberto às negociações, mas exigiu o respeito do acordo de trégua com Israel, após uma série de bombardeios fatais contra Gaza.

Taher al Nunu, dirigente do Hamas, afirmou nesta quarta-feira que o movimento "não fechou a porta" para as negociações, mas insistiu que "não há necessidade de novos acordos" e que Israel deve ser obrigado a aplicar o acordo de trégua existente.

Os bombardeios estão entre os mais violentos desde o início do conflito, com um dos balanços de mortos mais elevados desde o começo da guerra, em 7 de outubro de 2023, após o ataque executado pelo Hamas contra o território israelense.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, advertiu que os bombardeios de terça-feira foram "apenas o começo" e destacou que a pressão militar é essencial para obter a libertação dos reféns ainda sob poder do Hamas.

"Não precisamos de condições prévias, mas exigimos que (Israel) seja obrigado a cessar imediatamente (as hostilidades) e inicie a segunda fase das negociações", previstas pelo acordo de trégua em vigor desde janeiro, acrescentou.

"Já existe um acordo, assinado por todas as partes", destacou.

Netanyahu declarou na terça-feira que "a partir de agora", as negociações sobre a libertação dos reféns que ainda estão em Gaza "serão conduzidas sob fogo".

Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro de 2023 contra o território israelense, 58 permanecem em Gaza, 34 delas declaradas mortas pelo Exército.

A Defesa Civil de Gaza relatou que os bombardeios lançados por Israel na madrugada desta quarta-feira deixaram 13 mortos e "dezenas de feridos" em Khan Yunis, no sul do território palestino, e na Cidade de Gaza, no norte.