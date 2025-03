Firmeza e diplomacia: o método Sheinbaum para lidar Trump

Como lidar, sem ceder, com um vizinho inconveniente com quem não se pode discutir? A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, tem conseguido até agora com seu colega americano, Donald Trump, seu opositor ideológico. Cientista, de classe média e reservada, a primeira mulher presidente da história do México tenta ganhar o respeito de Trump, que por um lado a chama de mulher "maravilhosa", mas por outro acusa seu governo de conluio com o tráfico de drogas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além da relação pessoal, a líder de esquerda, de 62 anos, deve proteger os interesses comerciais do México contra as ameaças tarifárias de Washington, sem comprometer sua soberania, dizem especialistas.

Com pouca experiência internacional até o início de seu governo, cinco meses atrás, Sheinbaum conta com uma popularidade de 80%. Seguem três pontos-chave de sua estratégia para lidar com Trump, que já lhe rendeu um acordo até 2 de abril para evitar a tarifa de 25% sobre as exportações mexicanas para os Estados Unidos. - "Cabeça fria" -

Acadêmica e física, Sheinbaum não precisa forçar sua personalidade para permanecer pragmática diante de Trump. "Calma e cabeça fria", pediu ela quando o presidente ordenou deportações em massa e declarou "emergência" ao longo da fronteira de 3.100 km assim que retornou à Casa Branca em janeiro. Evitar "responder à retórica de Trump" faz parte da estratégia, diz Pamela Starr, especialista em relações bilaterais na Universidade do Sul da Califórnia.

Isso a diferencia de outros líderes da região, como o esquerdista Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que desencadeou uma breve crise após rejeitar aviões militares americanos com deportados. Também do ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, que impôs tarifas sobre produtos dos EUA em retaliação às tarifas de aço e alumínio de Trump. Sheinbaum evita confronto com o magnata. "Tirou a testosterona da equação", resume o jornalista Pedro Miguel, próximo ao partido no poder.

Trump chegou a dizer que Sheinbaum o inspirou a lançar uma campanha contra o uso de fentanil, mencionando a propaganda mexicana contra o uso desse opioide traficado do México, que mata dezenas de milhares de pessoas a cada ano nos Estados Unidos. Em 4 de março, com as tarifas de 25% já em vigor, a presidente permaneceu firme e aberta ao diálogo. Anunciou que seu governo responderia com "medidas tarifárias e não tarifárias" em um evento público alguns dias depois. Enquanto isso, chegou a um acordo após falar por telefone com Trump, que suspendeu as taxas até 2 de abril por "consideração" a ela.