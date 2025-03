Druidas, bruxas e xamãs: o ressurgimento do paganismo no Reino Unido

Embora muitas vezes considerados excêntricos e às vezes ridicularizados, druidas, bruxas e outros seguidores do paganismo veem seu número aumentar no Reino Unido.

Em dez anos, o número de pessoas que se descrevem como "pagãs" na Inglaterra e no País de Gales aumentou de 57.000 em 2011 para 74.000 no último censo, em 2021.

"É emocionante ver mais e mais pessoas adotando o paganismo", diz Sarah Kerr, uma bruxa e curandeira de 45 anos, que preside a Federação Pagã do Reino Unido, fundada em 1971.

Para marcar o equinócio, Sarah Kerr planeja participar de um ritual em Derbyshire, no centro da Inglaterra, e o enxerga como uma oportunidade de celebrar o "retorno da vida".

A veneração à natureza é um dos valores dos movimentos pagãos, que geralmente misturam tradições espirituais, politeísmo e crença no poder da magia.

Kerr diz que tudo é motivado pela necessidade de se reconectar com o mundo natural.

No Reino Unido, o ressurgimento do movimento pagão começou a ser observado na segunda metade do século XX. Embora os seguidores tenham enfrentado a ridicularização e a discriminação durante anos, o último censo sugere que muitos agora ousam expressar suas crenças.

Com seu terno e seu emprego no Ministério do Meio Ambiente, Jonathan Woolley não se encaixa na imagem convencional de druida.