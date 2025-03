Defesa Civil de Gaza anuncia 13 mortos em bombardeios israelenses durante a noite

Israel "efetuou vários bombardeios (...) que causaram as mortes de 13 pessoas e deixaram dezenas de feridos, incluindo mulheres e crianças, em Khan Yunis (sul) e na Cidade de Gaza", declarou à AFP Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil.

As tropas israelenses iniciaram na terça-feira uma onda de ataques de uma magnitude e violência sem precedentes desde a entrada em vigor de uma trégua em 19 de janeiro, com o objetivo de pressionar o movimento islamista Hamas a aceitar a libertação de todos os reféns.

A trégua havia sido alcançada com a mediação do Catar, Egito e Estados Unidos mais de 15 meses após o início da guerra em Gaza, desencadeada pelos ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023 contra Israel.

Mais de 400 pessoas morreram nos bombardeios de terça-feira, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas.

Taher al Nunu, dirigente do Hamas, afirmou que o grupo "não fechou a porta" para as negociações, mas insistiu que "não há necessidade de novos acordos".