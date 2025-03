CPI das Apostas aprova investigação de tio de Paquetá por suposta manipulação de jogos

"Aqueles que têm que pagar pelos seus erros, pelos seus atos em relação à corrupção, com certeza espero que os órgãos competentes façam com que essas pessoas realmente paguem por isso", disse o ex-jogador à AFP após conseguir que seu pedido fosse aprovado na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas.

A CPI das Apostas aprovou, nesta quarta-feira (19), o pedido do senador Romário para investigar o tio de Lucas Paquetá, meio-campista da Seleção Brasileira e do West Ham inglês, por suposta manipulação de jogos de futebol para benefício em apostas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Seis dos sete senadores presentes na sessão votaram a favor de que a Polícia Federal e o Ministério Público investiguem Bruno Tolentino, tio de Paquetá, por supostamente se beneficiar de cartões amarelos premeditados contra seu sobrinho e o atacante Luiz Henrique, ex jogador do Botafogo atualmente no Zenit, da Rússia.