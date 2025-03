Começa a ligação entre Zelensky e Trump, diz autoridade presidencial ucraniana

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, iniciou sua tão esperada ligação com seu homólogo americano, Donald Trump, nesta quarta-feira (19) para saber os detalhes da conversa do líder americano com seu contraparte russo, Vladimir Putin.

"O presidente da Ucrânia está mantendo uma conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump", disse o porta-voz de Zelensky, Sergei Nikiforov, aos repórteres.