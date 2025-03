Brasil x Colômbia e clássico entre Uruguai e Argentina marcam retorno das Eliminatórias

Após 12 das 18 rodadas disputadas, as Eliminatórias têm a atual campeã mundial, a Argentina, como líder com 25 pontos e a um passo de garantir a classificação para 2026.

O duelo entre Brasil e Colômbia e o Clássico do Rio da Prata entre Uruguai e Argentina marcam o retorno das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, cuja 13ª rodada será disputada entre quinta e sexta-feira (20 e 21 de março).

Logo atrás aparecem Uruguai (2º) com 20 pontos, Equador (3º) e Colômbia (4ª) com 19 cada um, o Brasil (5º) com 18 e o Paraguai (6º) com 17, entre as seleções que garantem vaga direta na próxima Copa.