Alcaraz não apoia denúncias feitas por sindicato fundado por Djokovic

O tenista espanhol Carlos Alcaraz disse nesta quarta-feira (19) que não apoia as ações judiciais movidas pelo sindicato de jogadores liderado pelo sérvio Novak Djokovic contra a ATP e outros órgãos dirigentes do tênis.

"Sinceramente, foi uma surpresa para mim, porque ninguém me contou nada. Simplesmente vi ontem nas redes sociais", declarou o número três do mundo na coletiva de imprensa anterior à sua participação no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos.

"Vi que havia algumas declarações em que incluíam algo que eu disse numa coletiva de imprensa, algo que não sabia", disse ele. "Não apoio essa carta, não apoio isso porque, como já disse, eu não sabia de nada a respeito".

O espanhol se mostrou de acordo com algumas das reivindicações expressas pelo sindicato em relação à organização do tênis.

"Há algumas coisas com as quais concordo, há algumas coisas com as quais não concordo", disse ele.