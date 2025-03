Rebeldes huthis reivindicam quarto ataque a navios militares dos EUA

Apoiados pelo Irã, rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram nesta quarta-feira (19) a autoria do quarto ataque em 72 horas contra navios militares dos Estados Unidos no Mar Vermelho.

Um porta-voz militar dos huthis publicou no aplicativo Telegram que a operação incluiu "mísseis de cruzeiro e drones contra o porta-aviões USS Harry Truman e navios militares inimigos".