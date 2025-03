'Reacenderam o fogo do inferno': o caos da guerra volta à Faixa de Gaza

"O chão está repleto de cadáveres e pedaços de carne, e os feridos não encontram um médico que os atenda", conta Ramiz al Amarin, um deslocado palestino, no hospital al Ahli, na Cidade de Gaza.

"Reacenderam o fogo do inferno em Gaza", acrescenta este palestino de 25 anos, que acordou sobressaltado quando começou a ouvir as explosões.

Sentados perto dos cadáveres, familiares permanecem com semblante sério, às vezes perdido.

Dezenas de corpos, alguns cobertos com uma manta, jazem enfileirados em frente ao hospital al Ahli. O centro opera de forma limitada pelo desbloqueio por parte de Israel da ajuda humanitária e do combustível.

O governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou o Hamas de bloquear os diálogos para estender a trégua e se negar a libertar os reféns retidos em Gaza.

Israel lançou os ataques mais intensos contra o território palestino desde que começou a trégua com o Hamas, em 19 de janeiro.

O movimento islamista palestino, no entanto, desmente esta informação e acusa Israel de não respeitar o acordo.

A agência da Defesa Civil, que costuma prestar os primeiros socorros, alerta há semanas que carece do necessário para ajudar os 2,4 milhões de habitantes de Gaza.

"Não há socorristas!", grita Jihan al Nahal, uma mãe residente no noroeste da Cidade de Gaza.

Alguns familiares de seu bairro, Al Nasr, morreram ou ficaram feridos nos bombardeios. As explosões começaram enquanto ela preparava a comida do Ramadã, o mês de jejum sagrado do islã.