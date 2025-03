Presidente de Cuba recebe em Havana ator americano Kevin Costner

"Grato em receber no Palácio da Revolução o ator Kevin Costner, que está por esses dias em Cuba motivado por um projeto de arqueologia submarina, junto ao seu amigo cubano Alejandro Mirabal", um reconhecido arqueólogo cubano, disse Díaz-Canel no X.

Costner, que visitou a ilha em 2001 convidado pelo então presidente Fidel Castro (1926-2016), chegou acompanhado ao palácio por Mirabal, onde ambos apertaram a mão de Díaz-Canel, segundo as imagens divulgadas pela televisão cubana.

Durante o encontro, "falei da admiração de nosso povo por ele; disse se sentir muito bem aqui", acrescentou o presidente cubano.

Costner, que ganhou dois Oscar em 1990 por seu filme "Dança com Lobos", disse que "sempre havia sonhado" em visitar a ilha como parte do projeto, sem revelar detalhes do mesmo, segundo a reportagem televisiva.

O ator, que na semana passada visitou o Castelo da Real Força, não deu declarações à imprensa.