Presidente da Conmebol se desculpa após comparar brasileiros à macaca Chita

"Não é possível que, mesmo após o caso de racismo do qual os atletas do Palmeiras foram vítimas no Paraguai, o presidente da Conmebol faça uma comparação abominável como a que ele fez. Parece até uma provocação ao Palmeiras e aos demais clubes brasileiros", disse a dirigente ao portal Globo Esporte.

No início do mês, Leila havia acusado a Conmebol de ser "muito displicente" diante das ofensas racistas lançadas contra os jogadores do Palmeiras durante um jogo contra o Cerro Porteño do Paraguai, em Assunção, pela Copa Libertadores Sub-20.

O capitão da equipe paulista sub-20, Luighi, chorou em entrevista após o jogo, que terminou com a vitória dos brasileiros por 3 a 0 sobre os paraguaios.