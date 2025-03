Nvidia apresenta nova tecnologia em meio a expansão da IA

Durante a conferência anual da Nvidia para desenvolvedores, no Vale do Silício, Huang, nascido em Taiwan, falou por mais de duas horas para uma plateia de mais de 20.000 pessoas. Ele apresentou os avanços mais recentes da empresa, que teve um crescimento meteórico graças ao frenesi da IA, que depende dos seus microchips ou placas de vídeo para se desenvolver.

O fundador da multinacional americana Nvidia, Jensen Huang, apresentou, nesta terça-feira (18), chips com tecnologia de ponta para a inteligência artificial (IA), e minimizou o impacto da chinesa DeepSeek nesse setor competitivo.

O executivo citou as atualizações da linha mais recente de GPUs Blackwell e os novos hardwares e softwares para robótica e telecomunicações. Entre os anúncios que fez, teve destaque o de uma parceria com a montadora americana General Motors focada no desenvolvimento de veículos autônomos, que usarão um sistema fabricado pela Nvidia capaz de realizar mais de 1 trilhão de operações por segundo.