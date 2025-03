Netanyahu diz que lutará contra o Hamas com mais força e que ação militar é apenas começo

"Vamos vencer essa batalha, mas essa guerra ainda não acabou", disse. Netanyahu declarou ainda que as negociações com o Hamas ocorrerão, mas debaixo de fogo.

"Israel usará pressão crescente contra o Hamas e isto é apenas o começo", afirmou.

Israel lançou uma onda de bombardeios aéreos em toda a Faixa de Gaza na madrugada desta terça-feira, 18, afirmando que estava atacando alvos do Hamas em sua investida mais pesada no território desde que um cessar-fogo entrou em vigor, em janeiro. Pelo menos 400 pessoas morreram no ataque em Gaza. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS).