Nave privada capta pôr do sol lunar pela primeira vez em alta definição

Um módulo de alunissagem de propriedade de uma empresa americana capturou imagens em alta definição do pôr do sol na Lua, que ajudariam a Nasa a resolver o mistério de uma estranha neblina avistada no satélite natural pela primeira vez na década de 1960.

A Firefly Aerospace, com sede no Texas, publicou as imagens nesta terça-feira (18), depois de se tornar este mês a primeira companhia privada a alunissar uma nave robótica em posição vertical.