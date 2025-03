Legalizar fungos alucinógenos com Trump? Seguidores da psicodelia estão céticos

Vestido com um xale de flores, Benji Dezaval coloca com cuidado fungos alucinógenos na língua dos fiéis de sua “igreja psicodélica” no Colorado, como se fossem hóstias.

Fervoroso ativista das terapias psicodélicas, Dezaval acredita que essas seitas podem ajudar na luta contra a depressão, o alcoolismo e o estresse pós-traumático.