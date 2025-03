Inflação do Canadá sobe para 2,6% enquanto guerra comercial ofusca as previsões

A inflação do Canadá ficou em 2,6% em fevereiro na comparação anual, maior que a do mês anterior, o que obscurece ainda mais as perspectivas econômicas do país, ameaçado pelas tarifas anunciadas por seu principal parceiro comercial, os Estados Unidos.

O aumento dos preços foi "generalizado" devido principalmente ao fim de uma isenção fiscal em meados do mês, de acordo com o centro federal de estatísticas.