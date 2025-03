Fed inicia reunião sobre taxas em meio à turbulência

As autoridades do Federal Reserve iniciaram sua segunda reunião de política monetária sob o comando do presidente Donald Trump nesta terça-feira (18), ao final da qual espera-se que mantenham as taxas de juros inalteradas.

A reunião do Comitê de Política Monetária do Fed (FOMC) "começou às 9h00 (10h00 no horário de Brasília), conforme programado", disse um porta-voz à imprensa.