Em grande fase no Barça, Raphinha coloca 'temporada fantástica' à prova na Seleção

Com Neymar mais uma vez fora por lesão, o polivalente atacante de 28 anos se apresenta como a principal peça ofensiva do Brasil para dois jogos complicados pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia (4ª) e Argentina (1ª).

Raphinha chega ao time do técnico Dorival Júnior com 27 gols e 21 assistências em 42 jogos nesta temporada pelo Barcelona, líder do Campeonato Espanhol e classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

As credenciais de Raphinha parecem suficientes para brigar pela Bola de Ouro, que não vem para o Brasil desde 2007, com Kaká, e para assumir um papel de liderança na Seleção, cujos principais nomes não vêm conseguindo repetir as boas atuações por seus clubes.

Com a 'Amarelinha', Vinícius Júnior, ganhador do prêmio The Best da Fifa em 2024, e Rodrygo tiveram números e atuações muito distantes das que costumam ter no Real Madrid. O próprio Raphinha teve um desempenho discreto.

"Não sei [o motivo da diferença], de repente pelo tempo que a gente tem de trabalho, a gente não consegue fazer 100% aquilo que o professor [Dorival] pede", disse o atacante do Barcelona.