Wall Street fecha em alta à espera de reunião do Fed

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (17), pelo segundo pregão consecutivo, após a divulgação de um aumento das vendas no varejo nos Estados Unidos e com a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central), que começa nesta terça, no radar.

As vendas no comércio varejista nos Estados Unidos subiram 0,2% em comparação com o mês anterior. Embora o aumento não tenha alcançado o 0,7% previsto pelos analistas, melhorou em comparação com a queda de 1,2% registrada em janeiro.