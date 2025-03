Tatuador de nove anos causa surpresa na Tailândia

Napat Mitmakorn tem apenas nove anos, mas já maneja com grande habilidade a pistola de tatuar e afirma sem dúvidas que quer ser tatuador quando crescer.

Assim como seu pai, Napat aprendeu o trabalho graças a vídeos no TikTok e antes de tatuar pessoas treinou em folhas de desenho e depois em pedaços de couro artificial que simulam a pele humana.

Na escola, a arte era a matéria preferida do jovem tatuador, que seu pai treina seis horas semanais para que aperfeiçoe a técnica.

"Não é apenas tatuar, se tornou meditação", disse Nattawut Sangtong, que com seu filho administra uma conta no TikTok, sobre o tema que se chama "O tatuador com dentes de leite".