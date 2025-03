João Fonseca ganha 20 posições e é o número 60 no ranking da ATP

O brasileiro João Fonseca, 18 anos, uma das promessas do tênis mundial, ganhou 20 posições no ranking da ATP após título no Challenger Phoenix e agora ocupa o posto número 60 no ranking da ATP.

No Top 10, o destaque é o britânico Jack Draper, 23 anos, que aparece na sétima posição após o título do Masters 1000 de Indian Wells