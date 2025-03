Governos pedem cautela diante da mineração submarina

"Ainda estamos longe de um consenso", disse o embaixador francês Olivier Guyonvarch. O último rascunho consolidado do texto destaca as divergências.

"Até que tenhamos informações científicas suficientes e um marco jurídico que garanta que qualquer projeto de exploração se baseie em dados científicos reais e normas sólidas, precisamos de uma pausa cautelar em qualquer atividade", insistiu a delegação da Costa Rica, uma posição que ganha espaço, mas que está longe de ser uma unanimidade entre os 169 Estados-membros da ISA.

"Proteger o meio ambiente não significa abandonar a exploração", ressaltou a delegação chinesa, argumentando que as regulamentações poderiam ser adaptadas à medida que a mineração fosse realizada.

Criada em 1994, sob o patrocínio da ONU, e sediada em Kingston, a ISA organiza as atividades relacionadas com os cobiçados minerais do fundo do oceano em jurisdições internacionais, protegendo esses ecossistemas isolados e pouco conhecidos. Seu conselho, que concede contratos de exploração, negocia há mais de dez anos um código que crie as regras para uma possível exploração de níquel, cobalto e cobre, considerados cruciais para a transição energética.