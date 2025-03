Newcastle vence Liverpool (2-1) e conquista Copa da Liga, seu 1º título nacional em 70 anos

Dan Burn, aos 45 minutos, e o sueco Alexander Isak (52') marcaram os gols do título dos 'Magpies' enquanto o italiano Federico Chiesa descontou nos acréscimos (90'+6) para o Liverpool, que sofre assim sua segunda desilusão da semana, cinco dias depois de ter sido eliminado pelo Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Desde a FA Cup de 1955, o Newcastle perdeu cinco finais de copas nacionais, duas na Copa da Liga e três na Copa da Inglaterra. A sexta, finalmente, foi o fim do jejum.

"Não tenho palavras. É o melhor dia da minha vida! Para eles (os torcedores), isso é como uma Copa do Mundo. As pessoas foram crescendo e não haviam visto este clube ser campeão", disse o capitão brasileiro do Newcastle, Bruno Guimarães, à Sky Sports.

Depois da Copa da Inglaterra de 1955, o Newcastle conquistou um título internacional, a Copa de Feiras em 1969, competição já extinta e sem consideração oficial pela Uefa.

O Newcastle inscreve assim pela primeira vez o seu nome no histórico de campeões da Copa da Liga e ao derrotar exatamente o Liverpool, atual campeão e que detém o recorde de títulos (10) nesta competição.