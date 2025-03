EUA enviam 238 supostos membros do 'Tren de Aragua' para detenção em El Salvador

Trump invocou a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, mas no sábado um juiz federal suspendeu temporariamente sua ordem, ao que parece quando os aviões já estavam a caminho de El Salvador.

El Salvador recebeu neste domingo (16) 238 supostos membros do grupo criminoso venezuelano 'Tren de Aragua' enviados pelos Estados Unidos para que cumpram pena em uma prisão de segurança máxima depois que o presidente Donald Trump invocou uma antiga lei de guerra para expulsar migrantes.

Em fevereiro, o governo dos Estados Unidos incluiu o grupo criminoso de origem venezuelana em sua lista de organizações terroristas, assim como a gangue Mara Salvatrucha (MS-13), criada por salvadorenhos e outros migrantes.

Trump emitiu a ordem para deportar os supostos membros do 'Tren de Aragua', argumentando que tinha o direito de declará-los "estrangeiros inimigos" de acordo com a lei de mais de dois séculos.

Bukele, em uma reunião no mês passado com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ofereceu seu país para abrigar prisioneiros dos Estados Unidos, incluindo membros do 'Tren de Aragua' e da gangue MS-13.