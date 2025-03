COI se reúne na Grécia para definir novo presidente

A grande organização do esporte mundial, com sede em Lausanne (Suíça), não muda de presidente desde há 12 anos, quando Bach sucedeu, em 2013, ao belga Jacques Rogge.

Rodeado de uma discrição digna do Vaticano, o Comitê Olímpico Internacional (COI) se reúne a partir de terça-feira (18) na Grécia para escolher na quinta-feira (20) um sucessor para seu presidente, o alemão Thomas Bach, em uma votação mais aberta do que nunca.

O ex-esgrimista bávaro de 71 anos passará oficialmente suas funções ao novo presidente em 23 de junho, mas a identidade de seu sucessor será conhecida na quinta-feira, com uma votação secreta no complexo costeiro grego de Costa Navarino, às margens do mar Jônico.

A eleição se apresenta tão histórica quanto aberta: são sete os candidatos, entre eles o espanhol Juan Antonio Samaranch Jr., a zimbabuana Kirsty Coventry, o britânico Sebastian Coe e o francês David Lappartient.

Nunca houve tantos candidatos à presidência em 130 anos de vida da organização.