Venezuela apreende 5,4 toneladas de cocaína em região de fronteira com a Colômbia

As autoridades venezuelanas apreenderam 5,4 toneladas de cocaína em uma operação no estado de Zulia, na fronteira com a Colômbia, informou o ministro do Interior, Diosdado Cabello, nesta sexta-feira (14).

Segundo Cabello, "5,4 toneladas de cocaína de altíssima pureza foram interceptadas. É bom rever os registros, mas é improvável que um estoque tão grande de drogas tenha sido encontrado" na Venezuela, disse em uma declaração transmitida pela televisão estatal, na qual relatou a prisão de nove pessoas, incluindo dois prefeitos.