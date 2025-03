Piqué nega ter pagado propina a Rubiales na mudança da Supercopa da Espanha à Arábia Saudita

Piqué prestou depoimento perante uma juíza no tribunal de Majadahonda, nos arredores de Madri, que investiga um caso de possível corrupção nos lucrativos contratos que levaram a competição para o país do Golfo em 2020.

Nesses contratos, no valor de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 250 milhões na cotação atual) por ano, foi incluída uma cláusula que garantia uma comissão de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) anuais para a Kosmos, empresa de Piqué, quando ele ainda era jogador do Barcelona.

A investigação contra Piqué deriva de um processo contra Luis Rubiales por suposta corrupção e supostos contratos irregulares durante seu mandato à frente da RFEF, período no qual foi assinado o acordo para transferir o local da Supercopa.

Mas o ex-jogador negou nesta sexta-feira ter "pagado qualquer quantia a Rubiales ou a qualquer pessoa da RFEF", segundo as fontes.

A decisão judicial de maio, na qual foi anunciada a acusação contra Piqué, explicou que os eventos sob investigação "têm origem em possíveis ilegalidades com implicações criminais na assinatura de acordos" entre a RFEF e a Arábia Saudita.

Rubiales foi condenado em fevereiro por outro tribunal da capital espanhola a pagar uma multa de 10,8 mil euros (R$ 67,4 mil) por ter sido declarado culpado pelo crime de agressão sexual no episódio do beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso na comemoração do título mundial da seleção feminina da Espanha em 2023.

