Museu de Hong Kong coloca Picasso em diálogo com a arte asiática

Na exposição que será inaugurada em Hong Kong no sábado, essa pintura será exibida ao lado de uma forma mais literal de desconstrução, um desenho feito com pólvora detonada pelo artista chinês Cai Guo-Qiang, como parte de um diálogo intercultural.

Há mais de um século, Pablo Picasso transformou a basílica do Sacré Coeur, em Paris, em uma teia de linhas emaranhadas em sua tela, desconstruindo a realidade com as pinceladas do mestre cubista.

A exposição combinará mais de 60 peças do mestre espanhol emprestadas pelo Museu Picasso de Paris com 130 obras de artistas da Ásia ou da diáspora asiática.

Cecile Debray, presidente do Museu Picasso em Paris, elogiou a "abordagem descentralizada do ponto de vista ocidental".

Desde sua inauguração no final de 2021, o museu M+ recebeu mais de oito milhões de visitantes, um dos poucos sucessos do projeto de criação do Distrito Cultural de West Kowloon.

Chong afirma que o museu busca conectar a cultura asiática com a do resto do mundo, citando como exemplo a exposição de Picasso ao lado do pintor autodidata de Hong Kong, Luis Chan.

Chan, que tira grande parte de sua inspiração do mestre espanhol em suas obras, fez parte "da antiga geração, onde o treinamento artístico formal não era possível em Hong Kong".