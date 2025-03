Cotação do ouro supera US$ 3.000 com tarifas e temores geopolíticos

A cotação do ouro superou nesta sexta-feira (14) o valor de 3.000 dólares (17.300 reais) por onça (31,1 gramas), pela primeira vez na história, impulsionado por sua condição de valor seguro diante das preocupações geopolíticas e da guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos de Donald Trump.

A ameaça do presidente americano sobre as bebidas alcoólicas europeias contribuiu significativamente nas últimas horas para elevar o preço do metal.