Maduro entrega 180 mil hectares expropriados por Chávez ao MST

A fazenda "La Vergareña" foi estatizada em 2008 como parte de uma série de expropriações que, segundo estimativas privadas, já alcançaram cerca de nove milhões de hectares no país.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, entregou nesta quinta-feira (13) cerca de 180 mil hectares de terras agrícolas expropriadas durante o governo de seu antecessor, Hugo Chávez, ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do Brasil.

"Acredito na união dos povos, por isso pedi ao Movimento Sem Terra do Brasil que receba essas 180 mil hectares das melhores terras da Venezuela para liderar um projeto sul-americano", declarou Maduro em sinal aberto de rádio e televisão.

"Hoje é um dia histórico porque começa este projeto Pátria Grande do Sul", afirmou o presidente, sem fornecer detalhes sobre os objetivos do projeto.

La Vergareña, localizada no estado de Bolívar (sul) e produtiva no momento de sua expropriação, é maior que Margarita, a maior ilha da Venezuela, destacou o próprio Maduro.

Roxana Fernández, representante do MST, afirmou que o movimento busca reforçar a "soberania alimentar" na Venezuela, que nos anos mais difíceis da recessão enfrentou uma grave escassez de alimentos. Especialistas atribuem essa crise aos rígidos controles estatais — que foram flexibilizados nos últimos anos — e às expropriações.

"É um ato de reafirmação do compromisso do MST com o povo venezuelano para transformar estas terras da antiga Vergareña em um modelo e um exemplo para o mundo", disse Fernández.

O MST — originalmente chamado de Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra — foi fundado em 1984 como uma organização social e política formada por camponeses e suas famílias em busca de terras para os pobres no Brasil, tornando-se um movimento bastante controverso.